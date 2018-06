Berlin (dpa) - Zorro Torres - mit Toren des Maskenmanns Fernando Torres will der FC Chelsea eine verkorkste Saison retten und ins Endspiel der Fußball-Europa-League einziehen.

Am Donnerstag gastiert der Londoner Club im Halbfinal-Hinspiel beim großen Außenseiter FC Basel. Im zweiten Semifinale treffen Fenerbahce Istanbul und Benfica Lissabon aufeinander.

Dem FC Chelsea könnte es als erster Mannschaft in der Fußball-Geschichte gelingen, nach dem Erfolg in der Champions League innerhalb eines Jahres auch die Europa League zu gewinnen. Ein Faktor für dieses Ziel ist Torres, der seit seinem Nasenbeinbruch beim Achtelfinalrückspiel gegen Steaua Bukarest mit einer Spezialmaske aufläuft. "Wir haben ein junges Team und müssen noch lernen, wie man konstant erfolgreich bleibt - und dieser Wettbewerb ist dafür ideal", sagte der Spanier, der in den vergangenen drei Europacup-Partien vier Treffer erzielt hatte.

Der 29 Jahre alte Welt- und Europameister, den Chelsea für die

britische Rekordablösesumme von 50 Millionen Pfund (58,71 Millionen Euro) vom FC Liverpool verpflichtet hatte, wurde zunächst sehr kritisch bei seinem neuen Arbeitgeber beäugt. Mit seinen insgesamt 19 Toren in dieser Saison ist er bei den Fans aber inzwischen angekommen. "Die Europa League ist für uns im Gegensatz zur Premier League und dem nationalen Cup eine große Genugtuung und hält uns bei Laune, weil wir damit die Saison noch retten können", sagte Torres.

Underdog FC Basel hat ebenfalls große Pläne: Der Double-Sieger aus der Schweiz möchte als erste Mannschaft des Landes ins Finale der Europa League einziehen, und am liebsten natürlich den Titel holen. Für die Eidgenossen ist das Hinspiel gegen die Star-Truppe von Multimilliardär Roman Abramowitsch bereits das 19. Europacup-Match in dieser Saison, nachdem sie am 17. Juli 2012 in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League eingestiegen waren.

"Chelsea ist natürlich das beste verbliebene Team im Wettbewerb, aber wir müssen uns auch vor diesem fantastischen Gegner nicht fürchten", befand Basels Trainer Murat Yakin, der seit Mitte Oktober im Amt ist. "Ich freue mich schon auf dieses Match." Unter dem ehemaligen Profi des VfB Stuttgart und des 1. FC Kaiserslautern ist Basel im eigenen Stadion noch ungeschlagen.

Brisanz liegt auch über der Partie des wie Basel erstmals im Halbfinale stehenden Teams von Fenerbahce Istanbul gegen

Portugals Meister Benfica Lissabon. Erst am vergangenen Sonntag hatte der Hauptstadt-Club den achten Titel in Serie perfekt gemacht. Bei ihrem Auftritt am Bosporus müssen die Portugiesen jedoch auf Abwehrchef Luisao verzichten, der verletzungsbedingt gar nicht im Kader steht.

Das Finale der diesjährigen Europa League findet am 15. Mai in Amsterdam satt. Und da wird es garantiert eine Premiere geben, denn keine der im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften hat bisher den Pokal gewonnen.