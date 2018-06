Rom (AFP) Der Sozialdemokrat Enrico Letta soll die politische Krise in Italien beenden. Er wurde am Mittwoch von Staatspräsident Giorgio Napolitano mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, wie das Präsidialamt in Rom bekanntgab. In einer ersten Stellungnahme sprach sich der 46-jährige Letta, Vizechef der Demokratischen Partei (PD), gegen die europäische Sparpolitik zur Bewältigung der Eurokrise aus.