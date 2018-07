Lichtenberg (dpa) - Vor zwölf Jahren verschwand in Oberfranken das Mädchen Peggy - bei einer großen Suchaktion nach der Leiche hat die Polizei nun in ihrem früheren Wohnort Knochenteile gefunden. Doch damit ist das Rätsel um Peggys Schicksal nicht geklärt, denn es ist noch unklar, ob es sich überhaupt um menschliche Knochen handelt. Es könnten auch Tierknochen sein, sagte Ernst Schmalz von der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Zudem sei denkbar, dass die in einer Sickergrube gefundenen Knochen von einem Friedhof stammten.

