Los Angeles/Berlin (dpa) - Auch nach zahlreichen Hits und jahrelanger Karriere freut sich die kanadische Sängerin Avril Lavigne (28, "Complicated") noch über ihr eigenes Lied im Radio.

"YAY!!! So glücklich", schrieb sie am Dienstag bei Twitter. Der Anlass für die Freude: Sie hatte ihre neue Single "Here's to Never Growing Up" im Radio gehört. Das gleichnamige Album war Anfang April erschienen.