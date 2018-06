Moskau (AFP) Die durch den Ehrentitel Miss Russland 2012 weithin bekannt gewordene 23-jährige Inna Schirkowa, Frau des zeitweiligen Chelsea-Fußballers Juri Schirkow, will den Titel zurückgeben. Schirkowa werde dies noch am Abend in der bereits aufgezeichneten Sendung "Pust Govoriat" (Etwa: Lasst sie sprechen) selbst bekanntgeben, teilte das Team mit. Schirkowa sieht sich seit zwei Wochen dem öffentlichen Gespött ausgesetzt, seitdem bei Youtube ein Interview anzuklicken ist, auf dem ihre Naivität und Unwissenheit zum Vorschein kommt.