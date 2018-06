Kirow (Russland) (AFP) Im russischen Kirow ist am Mittwoch der Prozess gegen den prominenten Regierungsgegner Alexej Nawalny wieder aufgenommen worden. Der 36-Jährige erschien am Morgen vor dem Gericht in der 900 Kilometer von Moskau entfernten Stadt, ohne jedoch eine Erklärung abzugeben. Dem Kritiker von Präsident Wladimir Putin wird Veruntreuung von Geld zur Last gelegt, ihm drohen dafür bis zu zehn Jahre Lagerhaft. Nawalny sowie zahlreiche weitere russische Oppositionelle betrachten die Vorwürfe gegen den Regierungskritiker als "von Anfang bis Ende konstruiert".