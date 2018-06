Berlin (SID) - (SID) - Mega-Deal im Boxen: Eine russische Veranstaltungsagentur hat die Rechte für den WM-Kampf im Schwergewicht zwischen Mehrfach-Weltmeister Wladimir Klitschko und Alexander Powetkin ersteigert. Chrunowpromotion legte beim Purse Bid (Bieterverfahren) des Weltverbandes WBA in Panama-Stadt die Rekordsumme von 23 Millionen US-Dollar auf den Tisch. Der Kampf soll am 31. August in Moskau stattfinden.

"Die Höhe überrascht mich schon gewaltig", sagte Hagen Döring von Powetkins Boxstall Sauerland der Berliner Morgenpost. Sauerland hatte sechs Millionen Dollar geboten, das Klitschko-Management soll ein Angebot für 7,1 Millionen Dollar abgegeben haben.