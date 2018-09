Stuttgart (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki ist bereits in der ersten Runde des WTA-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Vor den Augen ihres Freundes, Golfstar Rory McIlroy, verlor die an Position sieben gesetzte Dänin mit 6:7 (6:8), 1:6 gegen Carla Suarez Navarro (Spanien).

Die 22-jährige Wozniacki hatte 2011 das Endspiel des Sandplatzturniers in der Schwabenmetropole erreicht und war damals in zwei Sätzen an Julia Görges (Bad Oldesloe) gescheitert.