Dhaka (dpa) - Beim Einsturz eines achtstöckigen Einkaufszentrums in Bangladesch sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Viele weitere Menschen wurden unter den Trümmern in der Nähe der Hauptstadt Dhaka begraben. Lokale Medien berichten schon von 70 Menschen, die nur noch tot geborgen werden konnten und Hunderten Verletzten. Viele Menschen könnten noch eingeschlossen sein. Schreie von Überlebenden sollen aus dem Schuttberg zu hören sein. In dem Gebäude sollen sich schon gestern Risse gebildet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.