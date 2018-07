Dhaka (dpa) - Beim Einsturz eines achtstöckigen Gebäudes in Bangladesch sind mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 weitere verletzt worden.

Viele weitere seien noch unter den Trümmern in der Stadt Savar begraben, der einst Textilfabriken und Geschäfte beherbergte, teilten die Polizei und Innenminister AFM Ruhal Haque am Mittwochmittag in Dhaka mit, wenige Stunden nach dem Einsturz.

Es könnten bis zu 1000 Menschen in dem Gebäude gewesen sein, sagte Ali Ahmed, Chef der Abteilung für Feuerwehr und Zivilschutz. Mehr als 100 Menschen seien gerettet worden.

Bericht "Daily Sun"

Bericht "Daily Star"