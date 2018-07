Dhaka (dpa) - Beim Einsturz eines achtstöckigen Hauses in Bangladesch sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Viele weitere seien unter den Trümmern in der Nähe der Hauptstadt Dhaka begraben worden, teilte die Polizei am Morgen mit.

Lokale Medien berichteten wenige Stunden nach dem Einsturz von Dutzenden Toten. Es werde befürchtet, Hunderte könnten eingeschlossen sein. In dem Einkaufszentrum waren viele Läden, eine Bank und Textilfabriken untergebracht.