Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht hat sich Zeit gelassen mit der Antiterrordatei. Seit März 2007 ist die umstrittene Datensammlung freigeschaltet, kurz danach legte ein pensionierter Richter Verfassungsbeschwerde ein.

Niemand schreibt den Karlsruher Richtern vor, in welcher Reihenfolge sie ihre Fälle bearbeiten sollen. So konnten sie sich zunächst anschauen, wie sich das Gesetz in der Praxis bewährt.

Heute wird der erste Senat nun seine Entscheidung verkünden. Dann wird es darum gehen, ob die Datei die Rechte Betroffener verletzt und welche Daten gespeichert werden dürfen. Im März legte die Bundesregierung eine erste Bilanz der Antiterrordatei vor - die mündliche Verhandlung in Karlsruhe war da allerdings schon längst vorbei.

38 Sicherheitsbehörden können auf die kurz ATD genannte Datei zugreifen - darunter BKA, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, der Militärische Abschirmdienst sowie die 16 Landeskriminalämter. Derzeit sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums Daten von rund 17 000 Menschen gespeichert: Terrorverdächtige und deren Unterstützer, aber auch Personen, die Gewalt zur Durchsetzung politischer oder religiöser Belange anwenden oder eine solche Gewaltanwendung "unterstützen, vorbereiten, befürworten oder durch ihre Tätigkeiten vorsätzlich hervorrufen".

Dazu kommt aber noch eine weitere Gruppe, die sogenannten Kontaktpersonen. Diese haben selbst nichts mit Terrorismus am Hut, aber stehen mit Verdächtigen in Verbindung - möglicherweise, ohne von der Verstrickung ihrer Freunde, Bekannten oder Angehörigen auch nur zu wissen. Vor allem die Speicherung von Daten dieser "undolosen Kontaktpersonen" stößt auf Bedenken. Im Bundesinnenministerium weist man allerdings darauf hin, dass es nur wenige derart Nichtsahnende gebe - derzeit seien es genau 111.

Nach dem Evaluationsbericht der Bundesregierung fanden zuletzt rund 67 000 Abfragen pro Jahr statt. Konkrete Beispiele, in denen die Datei zur Aufklärung oder Verhinderung einer Straftat geführt hätte, ließen sich aber nicht benennen. Darauf komme es aber auch nicht an: "Dies entspricht der täglichen polizeilichen Praxis, dass eine konkrete Maßnahme der Gefahrenabwehr oder der Aufklärung einer Straftat sich äußerst selten auf eine einzelne Erkenntnis stützt, sondern sich vielfältige Informationsquellen zu einem Gesamtbild verdichten."

Auf jeden Fall habe sich die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessert. Im Innenministerium weist man zudem darauf hin, dass die Ermittler ohne die Datei bei einer Vielzahl von einzelnen Behörden nachfragen müssten, ob etwas über einen bestimmten Verdächtigen bekannt sei. Das dauere nicht nur länger, sondern bedeute in der Summe auch einen stärkeren Eingriff in die Grundrechte.

Eine weitere Sorge der Sicherheitsbehörden wurde in der mündlichen Verhandlung deutlich: Die 2012 nach Bekanntwerden der NSU-Morde eingeführte Rechtsextremismus-Datei funktioniert nach demselben Muster wie die ATD. Die Karlsruher Entscheidung könnte auch hierauf Auswirkungen haben.