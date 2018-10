Washington (AFP) Wegen des Haushaltsstreits in den USA ist es zu starken Behinderungen im Flugverkehr gekommen. Die US-Luftfahrtbehörde teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, weil die Haushaltslage zu Einsparungen bei der Flugsicherheit zwinge, seien allein am Montag 1200 Flüge verschoben worden. Am Sonntag konnten demnach wegen der Einsparungen 400 Flüge nicht planmäßig starten. Die Luftfahrtbehörde bemühte sich nach eigenen Angaben, die Auswirkungen auf den Luftverkehr so gering wie möglich zu halten.