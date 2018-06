Chicago (AFP) Bei einem Schießerei in der Stadt Manchester im US-Bundesstaat Illinois sind am Mittwoch fünf Menschen und der mutmaßliche Täter getötet worden. Die fünf Opfer, darunter ein einjähriges Kind, wurden tot in ihrem Haus gefunden, wie die Polizei mitteilte. Zusätzlich werde eine Sechsjährige im Krankenhaus behandelt, die lebensgefährliche Verletzungen erlitt.