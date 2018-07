Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat bei einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Hamad bin Chalifa al-Thani, der Opposition in Syrien weitere Unterstützung zugesagt. Die USA arbeiteten eng mit Katar und anderen Ländern zusammen, "um das Abschlachten, das dort stattfindet, zu beenden" und Syriens Staatschef Baschar al-Assad zu entmachten, sagte Obama am Dienstag bei dem Treffen im Weißen Haus in Washington. Sie wollten "eine Opposition stärken, die ein demokratisches Syrien schaffen kann, das alle Menschen repräsentiert und ihre Rechte unabhängig von ihrer Ethnie und ihrer religiösen Ausrichtung respektiert".