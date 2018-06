Bochum (dpa) - Nach der Entscheidung über das Ende für die Autoproduktion in Opel haben Mitarbeiter in Bochum offensichtlich ihre Meinung über den abgelehnten Tarifvertrag geändert. Zahlreiche Mitglieder bei Opel bewerteten das Verhandlungsergebnis inzwischen neu, erklärte der Bezirksleiter der IG Metall in NRW, Knut Giesler. Den Kompromiss zwischen Gewerkschaft und GM über einen Sanierungsplan hatten die Bochumer Opel-Mitarbeiter nach monatelanger Verhandlung als einzige abgelehnt. Darauf war das Schicksal des Werks besiegelt: Ab 2015 wird Opel keine Autos mehr im Ruhrgebiet bauen.

