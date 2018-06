Dubai (AFP) Ein auch an Bahrain adressierter Menschenrechtsbericht des US-Außenministeriums stößt bei der gescholtenen Regierung des Golfstaats auf taube Ohren. Als "einseitig" und "weit von der Realität entfernt" bezeichnete Informationsministerin Samira Radschab am Mittwoch nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur BNA den Report. Ihre Regierung sei ferner "bestürzt" über die Art und Weise, in der der Bericht verfasst sei - dadurch würden "Terroristen" zu Anschlägen auf die nationale Sicherheit ermutigt.

