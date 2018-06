Savar (Bangladesch) (AFP) Nach dem Einsturz eines achtstöckigen Fabrikgebäudes in Bangladesch ist die Opferzahl auf 152 gestiegen. Rund 24 Stunden nach dem Unglück seien immer noch Schreie von Überlebenden zu hören, sagte der leitende Polizeibeamte Wali Asraf am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Rettungskräfte würden sich vorsichtig durch den Trümmerhaufen arbeiten, um Überlebende herauszuziehen. In der Nacht seien sechs Verschüttete geborgen worden. Mehr als tausend Menschen wurden verletzt, als das achtstöckige Gebäude in einem Vorort von Dhaka am Mittwochmorgen zusammenstürzte.