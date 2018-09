Savar (Bangladesch) (AFP) Einen Tag nach dem Einsturz eines achtstöckigen Fabrikgebäudes in Bangladesch haben Bergungskräfte unter Hochdruck ihre Suche nach Überlebenden fortgesetzt. Am Donnerstag bargen sie aus einem Raum des eingestürzten Rana Plaza 24 Überlebende, gleichzeitig stieg die Zahl der Toten auf mindestens 250, wie die Polizei mitteilte. In einem nahe gelegenen Industriegebiet traten zehntausende Textilarbeiter in den Ausstand, hunderte Fabriken blieben geschlossen.

