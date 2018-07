Peking (AFP) Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in der südchinesischen Provinz Sichuan ist ein 78-jähriger Mann lebend geborgen worden. Rettungskräfte hätten ihn auf einem Hügel in der Ortschaft Muping entdeckt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag, ohne weitere Details zu der Bergung zu nennen. Der Mann habe eine gebrochene Rippe, sein Zustand sei aber stabil. Ein Hubschrauber habe ihn ins Krankenhaus gebracht.

