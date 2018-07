Moskau (AFP) Das umstrittene "Agenten"-Gesetz in Russland hat die erste Verurteilung einer Nichtregierungsorganisation (NGO) nach sich gezogen. Ein russisches Gericht belegte am Donnerstag die russische Wahlbeobachtungsorganisation Golos mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 7.500 Euro.

