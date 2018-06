Essen (AFP) Opel will in Bochum mit der Autoproduktion Ende 2014 auch das Warenverteilzentrum am Werk schließen. Mit der Entscheidung, die ein Firmensprecher am Donnerstag den Zeitungen der WAZ-Gruppe (Freitagsausgabe) bestätigte, zieht sich Opel komplett aus Bochum zurück. Bislang hatte das Unternehmen verlauten lassen, über die Zukunft des Warenlagers sei noch nicht entschieden worden.

