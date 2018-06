Berlin (AFP) Der Bundestag hat es am Donnerstag abgelehnt, einen eigenen Antrag auf Verbot der rechtsextremen NPD zu stellen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag gegen eine entsprechende Vorlage der SPD. Die Sozialdemokraten hatten in der Debatte erneut dafür geworben, den Kampf gegen die NPD auch vor Gericht zu führen.

