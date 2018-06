Istanbul (AFP) Der Abtransport von Bundeswehr-Gerät aus Afghanistan über die Türkei hat begonnen. Eine Transportmaschine des Typs Antonow aus Masar-i-Scharif brachte am Donnerstag sieben Militärfahrzeuge in die türkische Schwarzmeerstadt Trabzon, wie ein Sprecher der deutschen Soldaten in Trabzon, Oberstabsfeldwebel Hans Didi, telefonisch mitteilte. In Trabzon soll die Bundeswehr-Ausrüstung für den Heimtransport nach Deutschland auf Schiffe verladen werden, bis Ende 2014 soll der Abtransport abgeschlossen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.