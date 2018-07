Frankfurt/Main (AFP) Nach mehreren vergeblichen Versuchen ist dem Spezialchemiekonzern Evonik am Donnerstag der Gang an die Börse geglückt. Die Evonik-Aktien starteten zum Handelsbeginn an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main bei 33 Euro. Am Mittwoch hatten die Evonik-Eigentümer mitgeteilt, im Zuge des Börsengangs 9,32 Millionen Aktien zum Stückpreis von 32,20 Euro an Großinvestoren abgeben zu wollen. Evonik gehört aber auch weiterhin zum Großteil der RAG-Stiftung und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners.

