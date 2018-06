Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall ab der kommenden Woche mit ersten Warnstreiks Druck machen. Am 2. Mai werde es bundesweit Aktionen geben, sagte eine Gewerkschaftssprecherin am Donnerstag in Frankfurt am Main. Erste vereinzelte Aktionen seien bereits in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai geplant. Dann endet die Friedenspflicht, weil die Tarifverträge zum 30. April auslaufen.

