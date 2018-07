Erfurt (Deutschland) (AFP) Ein abgelehnter Stellenbewerber hat keinen Anspruch auf Auskunft, ob der Arbeitgeber einen anderen Bewerber eingestellt hat. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem am Donnerstag in Erfurt veröffentlichten Urteil und setzte eine entsprechende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom April 2012 (EuGH) um. (Az. 8 AZR 287/08)

