Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) schaut optimistisch in die nahe Zukunft: 2013 werde mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent ein gutes Jahr, 2014 werde das Bruttoinlandsprodukt sogar um 1,6 Prozent zulegen, erklärte der Minister am Donnerstag bei Vorlage der Frühjahrsprognose der Bundesregierung in Berlin. Die Eurozone sei auf gutem Wege, die Krise zu meistern, das weltwirtschaftliche Umfeld verbessere sich.

