Wiesbaden (Deutschland) (AFP) In der Seeschifffahrt sind im vergangenen Jahr 1,1 Prozent mehr Güter umgeschlagen worden als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden in deutschen Seehäfen 299,4 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. 2011 waren es 296,1 Millionen Tonnen gewesen. Im Jahr 2008, vor der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, wurden 320,6 Millionen Tonnen Seegüter bewegt - das waren sieben Prozent mehr als im abgelaufenen Jahr.

