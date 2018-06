Darmstadt (Deutschland) (AFP) Im Kampf gegen wachsende Gefahren durch Weltraumschrott haben internationale Fachleute dringenden Handlungsbedarf angemahnt. "Unter Experten besteht ein weitreichender und starker Konsens darüber, dass sofortige Maßnahmen zur Weltraummüll-Beseitigung unbedingt erforderlich sind", erklärte Heiner Klinkrad von der Europäischen Weltraumorganisation ESA am Donnerstag zum Abschluss einer viertägigen Konferenz in Darmstadt. Die Wissenschaftler wollen nun Bemühungen vorantreiben, die Entstehung von weiterem Weltraummüll künftig zu verhindern und Schrottteile aus dem All zu entfernen.

