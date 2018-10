München (dpa) - Die Causa Uli Hoeneß wird jetzt auch ein Fall für den Aufsichtsrat des FC Bayern München.

Nach der bisherigen Planung soll sich das neunköpfige Kontrollgremium am kommenden Montag treffen. Dabei sollen auch die Steuer-Affäre des Clubpräsidenten und die weitere Vorgehensweise zur Sprache kommen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus gut informierten Kreisen. Hoeneß ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der deutsche Fußball-Rekordmeister erklärte auf Nachfrage, es sei kein Treffen des Gremiums am Montag geplant.

Nach dem Bekanntwerden seiner Selbstanzeige hatte Hoeneß einen Rücktritt von seinen Ämtern ausgeschlossen. "Solange die Sache nicht endgültig geklärt ist, wäre es wichtig und richtig, das Amt ruhen zu lassen", erklärte indes Christian Strenger, Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Mit Blick auf die Wirkung auf den Fußball im Allgemeinen und Bayern München im Besonderen wäre es allerdings besser, wenn er sein Amt niederlegte." Die Kommission gibt Empfehlungen zu guter Unternehmensführung bei börsennotierten Firmen.



Die Besetzung des Aufsichtsrats der FC Bayern AG:

Die Mitglieder des neunköpfigen Aufsichtsrats der FC Bayern AG:

Uli Hoeneß: Vorsitzender

Herbert Hainer: Stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender der Adidas AG

Rupert Stadler: Stellvertretender Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender der Audi AG

Timotheus Höttges: Vorstand Finanzen und Controlling der Deutschen Telekom AG

Karl Hopfner: 1. Vizepräsident des FC Bayern München

Helmut Markwort: Vorstandsmitglied bei Hubert Burda Media, Herausgeber des Nachrichtenmagazins "Focus"

Dieter Rampl: Verwaltungsratsvorsitzender der UniCredit Group, Aufsichtsratsvorsitzender der Börse München

Edmund Stoiber: früherer bayerischer Ministerpräsident, Ehrenvorsitzender der CSU

Martin Winterkorn: Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und der Porsche Automobil Holding SE