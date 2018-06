Dortmund (dpa) - Nach Robert Lewandowskis Champions-League-Gala verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied des Dortmunder Torjägers schon in diesem Sommer. Man sei sich mit einem Verein einig und wolle diesen Sommer wechseln, zitierte "Sport Bild online" Lewandowskis Berater. Nach Informationen von "Spiegel online" soll der FC Bayern München bereits in der vergangenen Woche eine erste Offerte für den polnischen Weltklassestürmer abgegeben haben. Erst am Dienstag war der Wechsel von BVB-Jungstar Mario Götze zum deutschen Fußball-Rekordmeister bekanntgeworden.

