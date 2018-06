Dortmund (dpa) -

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Ich bin sehr stolz, was die Mannschaft geleistet hat, gerade vor dem schwierigen Hintergrund in den letzten Tagen. Wir sind aber längst noch nicht durch. Wir müssen nur in die Historie des Europacups gucken, wie oft Real Madrid schon hohe Siege erzielt hat. Wir haben die Tür nach London ein bisschen aufgestoßen, jetzt müssen wir auch durchrutschen."