Jerusalem (AFP) Der Prozess gegen den israelischen Ex-Außenminister Avigdor Lieberman wegen Vertrauensbruchs und Betrugs ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Lieberman will einen schnellen Abschluss des Verfahrens erreichen, um in die Politik zurückzukehren. Es geht darum, ob Lieberman im Dezember 2009 den früheren israelischen Botschafter in Weißrussland, Seev Ben Arieh, zum Botschafter in Lettland ernannte, weil dieser ihm zuvor vertrauliche Informationen übermittelt hatte.

