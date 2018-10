Frankfurt/Main (dpa) - Der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly ist neuer Präsident des Deutschen Städtetags. Der 52 Jahre alte Sozialdemokrat wurde bei der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbands in Frankfurt am Main mit großer Mehrheit für zwei Jahre gewählt. Er tritt die Nachfolge des Münchner Oberbürgermeisters Christian Ude an. Der 65-Jährige hatte nicht mehr kandidiert. Er darf aus Altersgründen bei der OB-Wahl in München 2014 nicht mehr antreten. Maly war der einzige Kandidat für das Spitzenamt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.