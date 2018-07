Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland in diesem Jahr nur minimal von 0,4 auf 0,5 Prozent angehoben. Das bestätigte Wirtschaftsminister Philipp Rösler vor der offiziellen Pressekonferenz über den Kurznachrichtendienst Twitter: "Können optimistisch in Zukunft schauen. Konjunktur zieht an, Arbeitslosigkeit sinkt." 2014 rechnet die Regierung wieder mit einem robusten Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt soll dann um 1,6 Prozent steigen.

