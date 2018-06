München (dpa) - CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid tritt von seinem Amt zurück. Das teilte er in einer persönlichen Erklärung mit. Schmid hatte seine Ehefrau in seinem Büro beschäftigt und vergleichsweise üppig bezahlt. Er hatte deswegen in den vergangenen Tagen in der CSU massiv an Rückhalt verloren. In seiner Erklärung verwies Schmid erneut darauf, dass das Verfahren legal gewesen sei. Er werde sich nun als direkt gewählter Abgeordneter auf die Arbeit in seinem Stimmkreis Donau-Ries konzentrieren.

