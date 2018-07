New York (dpa) – Mit 40 noch die Schönste von allen: Das amerikanische "People"-Magazin hat die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow zur "schönsten Frau der Welt" gekürt. Die Schauspielerin führt damit die Liste der "schönsten Menschen der Welt" an, wie die Zeitschrift in New York mitteilte.

Die blonde Schönheit gibt sich dabei ganz heimisch: Am schönsten fühle sich Paltrow, wenn sie bei ihrer Familie sei. "Zuhause bin ich in Jeans und einem T-Shirt", erzählte die zweifache Mutter im Interview mit "People". "Ich trage nicht wirklich Make-up." Die Schauspielerin ist mit Chris Martin, dem Sänger der Band Coldplay verheiratet, mit dem sie zusammen zwei Kinder, Apple (8) und Moses (7), hat.

Zu den "schönsten Menschen" zählen nach Angaben des Magazins in diesem Jahr auch beispielsweise die Schauspielerinnen Halle Berry, Zooey Deschanel und Drew Barrymore sowie US-Sängerin Pink. Die älteste in der Liste ist Jane Fonda mit 75. Im vergangenen Jahr hatte Sängerin und Grammy-Gewinnerin Beyoncé Knowles die Liste der Schönsten angeführt.