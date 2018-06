Berlin (dpa) - In der hitzigen Reifendebatte der Formel 1 hat Hersteller Pirelli dem Druck der Kritiker nur teilweise nachgegeben.

Schon im kommenden Rennen in Barcelona werden die harten Reifen eine neue Mischung erhalten und damit weniger anfällig für Verschleiß sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dem Wunsch der von Sebastian Vettels Red-Bull-Team angeführten Fraktion der Gegner der neuen Reifengeneration, vor allem die weichen Pneus haltbarer zu machen, kam Pirelli hingegen nicht nach. Die Entscheidung sei nach Auswertung der ersten vier Rennen in Absprache mit allen Teams gefallen, sagte Pirelli-Motorsportdirektor Paul Hembery.