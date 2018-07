Darmstadt (dpa) - In einem spektakulären Fall um angebliche Falschaussagen zu einer Vergewaltigung steht seit heute eine Lehrerin vor Gericht. Auch nach dem Freispruch ihres angeblichen Vergewaltigers hält die Frau an ihren schweren Vorwürfen fest. Die Tat habe sie sehr präsent im Gedächtnis, sagte die 48-Jährige zum Auftakt des Prozesses in Darmstadt. Sie muss sich wegen Freiheitsberaubung verantworten. Ihr früherer Kollege war wegen der Vorwürfe zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Erst nach Verbüßen der Strafe wurde er dann doch freigesprochen. Er starb wenig später.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.