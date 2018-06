Madrid (AFP) Die Zahl der Arbeitslosen im rezessionsgeplagten Spanien steigt und steigt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren mehr als sechs Millionen Menschen ohne Job, wie die Statistikbehörde in Madrid am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 27,16 Prozent und damit auf dem höchsten jemals gemessenen Stand.

