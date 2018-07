Abu Dhabi (AFP) Die USA halten es für wahrscheinlich, dass die syrische Führung Chemiewaffen eingesetzt hat. Die syrische Streitkräfte hätten chemische Waffen wohl in geringen Mengen benutzt, sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die USA haben in der Vergangenheit den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien als "rote Linie" bezeichnet, nach deren Überschreiten ein Militäreinsatz möglich würde.

