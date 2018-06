Abu Dhabi (AFP) Die USA haben Hinweise auf einen Einsatz von Chemiewaffen durch die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Die syrischen Streitkräfte hätten offenbar "in geringen Mengen" chemische Waffen benutzt, sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die USA hatten den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien als "rote Linie" für eine mögliche Militärintervention bezeichnet.

