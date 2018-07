Stuttgart (SID) - Julia Görges hat trotz guter Leistung das Viertelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart verpasst. Die Turniergewinnerin von 2011 unterlag der früheren Wimbledonsiegerin Petra Kvitova in 2:16 Stunden mit 6:2, 6:7 (4:7), 2:6.

Die Vorentscheidung im dritten Satz fiel, als die an Position fünf gesetzte Tschechin der Deutschen den Aufschlag zum 3:2 abnahm. Die 24-jährige Görges hatte zuletzt zwei Wochen wegen körperlicher Probleme pausieren müssen und deshalb am vergangenen Wochenende auch ihre Fed-Cup-Teilnahme abgesagt.

Zuvor war Angelique Kerber im Eiltempo in die Runde der letzten Acht eingezogen. Die Weltranglistensechste aus Kiel brauchte für das 6:0, 6:4 in ihrem Auftaktmatch gegen Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) nur 55 Minuten. Nächste Gegnerin ist am Freitag Jaroslawa Schwedowa aus Kasachstan (WTA: 37).

Als letzte Deutsche hatte am Donnerstagabend noch Sabine Lisicki (Berlin) die Chance, das Viertelfinale zu erreichen. Die Wimbledon-Viertelfinalistin traf auf die frühere Nummer eins Jelena Jankovic (Serbien).