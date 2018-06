Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Stuttgart einen Traumstart hingelegt. Nach drei Tagen Pause im Anschluss an das nervenaufreibende Fed-Cup-Wochenende spazierte die deutsche Nummer eins beim Porsche Tennis Grand Prix mühelos ins Viertelfinale.

Gegen Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland siegte die Kielerin in lediglich 55 Minuten mit 6:0, 6:4 und feierte damit im dritten Duell mit der Nummer 19 der Welt den ersten Erfolg. Kerber trifft nun auf die Kasachin Jaroslawa Schwedowa, die sich gegen Carla Suárez Navarro aus Spanien mit 7:5, 6:4 durchsetzte.

Das Aus im Achtelfinale kam dagegen für Julia Görges. Die 24-Jährige, die zuletzt wegen körperlicher Probleme zwei Wochen lang keinen Schläger in der Hand gehabt hatte, zeigte gegen die an Nummer fünf gesetzte Petra Kvitova aus Tschechien zwar eine starke Leistung, am Ende ging ihr beim 6:2, 6:7 (4:7), 2:6 aber die Kraft aus. Görges versäumt es gegen die Wimbledonsiegerin von 2011, im zweiten Satz für die Entscheidung zu sorgen. Die Norddeutsche verpasste damit auch die Revanche für die Niederlage im Fed Cup an gleicher Stelle vor einem Jahr.

Kerber legte im Schwabenland dagegen einen verheißungsvollen Auftakt hin. Vor den Augen von Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner, die an ihrem 40. Geburtstag von ihren Spielerinnen mit einem Geschenk überrascht wurde, zeigte die Weltranglisten-Sechste eine starke Leistung. "Ich wollte diesen Sieg hier unbedingt", sagte Kerber nach der einseitigen Partie. In Brisbane und Monterrey hatte sie in diesem Jahr gegen Pawljutschenkowa verloren.

Doch dieses Mal hatte die 25-Jährige von Beginn an alles im Griff. Es war gerade einmal eine Minute gespielt, da nahm sie der Russin bereits den Aufschlag zu Null ab. Auch danach dominierte die Schleswig-Holsteinerin das Geschehen nach Belieben. Die von der früheren Weltranglisten-Ersten Martina Hingis trainierte Pawljutschenkowa wirkte nach ihrem hartumkämpften Dreisatzsieg gegen ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa am Tag zuvor sichtlich müde.

Kerber war dagegen hellwach. "Es war sicherlich ein Vorteil, dass ich erst ein Freilos hatte. Nach dem Fed Cup war ich schon ganz schön kaputt", gab sie zu. Allerdings habe ihr der Teamerfolg auch noch einmal einen Schub gegeben. "Ich habe die positiven Emotionen mit ins Turnier genommen", sagte die Linkshänderin.

Nach dem lockeren Aufgalopp beim Erstrunden-Sieg im Doppel an der Seite von Andrea Petkovic war Kerber heiß, vor eigenem Publikum auch im Einzel durchzustarten. Nach 24 Minuten holte sie sich Satz Nummer eins mit 6:0. Auch im zweiten Durchgang gelang der Linkshänderin prompt ein Break. Zum 1:2 gelang Pawljutschenkowa zwar ihr erster Spielgewinn, in Gefahr bringen konnte sie Kerber aber nicht mehr.