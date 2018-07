Dhaka (dpa) - Unter meterhohen Betonteilen des eingestürzten Fabrik- und Einkaufsgebäudes finden die Helfer in Bangladesch immer mehr Opfer. Bei dem Unglück in einem Vorort von Dhaka sind bislang 190 Leichen aus den Trümmern des Gebäudes geborgen worden. Tausende Textilarbeiterinnen protestierten gegen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Die meisten Toten sind Frauen, die in den Textilfabriken arbeiteten. Hunderte Menschen könnten noch unter den tonnenschweren Betonteilen eingeschlossen sein, 1000 wurden verletzt.

