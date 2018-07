Dhaka (dpa) - Nach dem Einsturz eines maroden Gebäudekomplexes in Bangladesch haben Tausende Textilarbeiterinnen gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen protestiert. Bei dem Unglück in einem Vorort von Dhaka wurden mehr als 200 Leichen aus den Trümmern geborgen. Die meisten Toten sind Frauen, die in den Textilfabriken arbeiteten. Viele Opfer überlebten auch am zweiten Tag der Katastrophe in Hohlräumen und Spalten unter den tonnenschweren Betonteilen. Sie konnten allerdings noch nicht befreit werden.

