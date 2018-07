New York (AFP) Die mutmaßlichen Attentäter von Boston haben nach Angaben des Bürgermeisters von New York ein Attentat auf dem dortigen Times Square geplant. Dies habe er von der US-Bundespolizei FBI erfahren, sagte Michael Bloomberg am Donnerstag vor Journalisten. Die Information sei "eine schreckliche Erinnerung daran, dass wir Ziele für Terroristen bleiben".

