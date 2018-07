Dallas (AFP) Gut vier Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit bekommt auch der frühere US-Präsident George W. Bush seine Präsidentenbibliothek. Vor der Einweihung des Bauwerks im texanischen Dallas am Donnerstag zeigte sich Bush in Interviews mit US-Fernsehsendern im Reinen mit seiner Präsidentschaft. Die Bevölkerung sieht den Republikaner in Umfragen mittlerweile milder als in der Krisenzeit zum Ende seines Mandats.

