Caracas (AFP) Der bei der Präsidentenwahl in Venezuela offiziell unterlegene Oppositionskandidat Henrique Capriles hat der Regierung vorgeworfen, den Urnengang gefälscht zu haben. "Es ist die Wahrheit, dass Sie diesen Wahlprozess gestohlen haben und Sie müssen dies dem Land und der Welt erklären", sagte Capriles am Mittwoch im Fernsehen. Er forderte die Wahlkommission auf, am Donnerstag mit der Überprüfung des Wahlprozesses zu beginnen. "Wir geben Ihnen eine Frist: Diese ist morgen. Wir werden nicht länger warten", sagte der konservative Politiker.